Группа "Аэрофлот" за 5 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 7,4%

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-мае 2018 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, до 19,6 миллиона человек, говорится в сообщении авиакомпании.

"За пять месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 19,6 миллиона пассажиров, что на 7,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 13 миллионов пассажиров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В мае 2018 года группа увеличила пассажироперевозки на 8,2%, до 4,4 миллиона пассажиров. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2,8 миллиона человек, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот группы за пять месяцев увеличился на 7,3%, пассажирооборот компании – на 4,4%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,7 процентного пункта (п.п.) и составил 78,7%, по компании показатель снизился на 2,6 п.п. — до 76,7%.

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в мае 2018 года увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании – на 2,9%.

Процент занятости пассажирских кресел по группе в прошлом месяце снизился на 2,5 п.п., до 77,3%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 4,8 п.п., до 74,8%.

"Динамика показателя обусловлена значительным различием в календаризации майских праздников в 2018 году по сравнению с 2017 годом: в первой половине мая 2017 года, в отличие от текущего года, было два "длинных выходных", что позволило пассажирам отправиться в путешествие как на первые майские праздники, так и на вторые, а также на весь праздничный период", — отмечается в сообщении.