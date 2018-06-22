Mail.Ru Group инвестирует в агрегатор такси "Везет"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Mail.Ru Group и группа компаний "Везёт", один из крупнейших агрегаторов такси в России, заключили соглашение о конвертируемом займе в рамках подготовки к новому раунду инвестиций, говорится в сообщении интернет-компании.

Условия предоставления займа и общий размер раунда стороны не раскрывают. В соответствии с соглашением, Mail.Ru Group будет иметь право конвертации займа в обыкновенные акции "Везёт".

"Участие в этом раунде полностью соответствует нашей стратегии в отношении рынка такси: во-первых, мы не будем консолидировать свою инвестицию, во-вторых, это сотрудничество даёт нам возможность продолжить интегрировать такси в наши сервисы и, прежде всего, в социальные сети. Партнерство усилит присутствие не только на московском рынке, но и позволит представить продукт для аудитории других регионов — сервис представлен более чем в 100 городах и в большинстве из них занимает лидерские позиции", — прокомментировал сделку гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.