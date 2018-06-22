В Минвостокразвитии рассказали о намерении поднять ДФО в рейтинге АСИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минвостокразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив разработало сценарии для улучшения позиций регионов Дальнего Востока в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр Александр Козлов.
"Мы с Агентством стратегических инициатив подготовили конкретный сценарий, выполнив который, регион прогнозно будет претендовать на ТОП-30. Мы предлагаем упрощение возможности открытия и ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, сокращение налогов (сборов) субъектов МСП – это позволит им иметь базу, маневрировать; сокращение затрат на производство продукции малого и среднего предпринимательства; введение мер по сокращению давления на них со стороны регулирующих и контролирующих органов", — сказал Козлов.
По его словам, также министерство вместе с общественными организациями разработало предложения по реализации дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
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