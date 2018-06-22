Глава Минвостокразвития предупредил об ответственности чиновников за ДФО

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новый глава Минвостокразвития России Александр Козлов заявил в интервью РИА Новости, что все чиновников на местах ответственны за развитие Дальнего Востока.

Он рассказал, что Минвостокразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив разработало сценарии для улучшения позиций регионов Дальнего Востока в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

"Тут нужно отметить, в реализации этих рекомендаций важна ответственность чиновников всех уровней власти. Конечно, главное происходит именно на местах, в муниципалитетах. Но все мы, от глав муниципалитетов до федерального министра, ответственны за развитие Дальнего Востока", — отметил Козлов.

"И министерство будет следить, как выполняются предложенные регионам сценарии. Если кто-то из чиновников на местах просто не хочет работать или даже мешает, будем предпринимать меры. Если сложности объективного характера препятствуют, будем помогать преодолеть эти сложности", — предупредил министр.

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