Выплаты вкладчикам Мосуралбанка начнутся не позднее 6 июля, заявили в АСВ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского Мосуралбанка начнутся не позднее 6 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 6 июля 2018 года…. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 28 июня", — говорится в сообщении.

Банк России с 22 июня отозвал лицензию у Мосуралбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, существенной недостоверностью отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, бизнес-модель Мосуралбанка носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов. Несмотря на требования надзорного органа об отражении в отчетности своего реального финансового положения Мосуралбанк представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 269-е место в банковской системе РФ.