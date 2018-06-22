МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Банк России с 22 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Мосуралбанка, говорится в сообщении регулятора.

© РИА Новости / Алексей Андреев Центробанк отозвал лицензию у банка "Воронеж" Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Бизнес-модель АКБ "Мосуралбанк" (АО) носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов", — говорится в сообщении ЦБ.

Несмотря на требования надзорного органа об отражении в отчетности своего реального финансового положения Мосуралбанк представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, отмечает регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении Мосуралбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 269-е место в банковской системе РФ.