В ГД внесли законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли внесен в Госдуму, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в документе.

Правительство в четверг одобрило завершающую стадию налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которой экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть, но в течение только трех лет, по 2021 год. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта.