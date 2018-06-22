Саудовский министр прокомментировал планы по увеличению добычи ОПЕК+

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ увеличить добычу нефти странами венской сделки на 1 миллион баррелей в сутки номинальная, реальное увеличение будет иным, сообщил журналистам саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих.

"Мы рекомендовали конференции ОПЕК завтра и министерскому заседанию 24 стран (ОПЕК+) в субботу увеличить целевые уровни по добыче, которые мы установили в 2016 году, на 1 миллион баррелей в сутки номинально, имея ввиду, что реальное увеличение будет иным", — сказал министр после заседания комитета.

Его слова подтвердил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Это (увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки) номинальное. Это не максимум, это номинальное увеличение, распределенное на 24 страны-участницы соглашения", — сказал иракский министр.