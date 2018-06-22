На заседании комитета ОПЕК+ был представлен Иран

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Иранский замминистра присутствовал на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг в Вене, сказал саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих журналистам.

"Иран был представлен на встрече, был заместитель. Мы выслушали их мнения", — сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В министерский мониторинговый комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. Комитет собирается на регулярные встречи, чтобы обсудить ход исполнения и будущее сделки ОПЕК+.