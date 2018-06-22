Ирак предлагал отложить пересмотр сделки ОПЕК+ на три месяца

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби сообщил, что на министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ в четверг предлагал отложить венскую сделку о сокращении добычи нефти на три месяца, однако другие участники заседания отклонили его инициативу.

"Наша позиция была в том, чтобы подождать еще три месяца, чтобы больше изучить рынок и собраться 1 сентября, а потом определить объем увеличения добычи. Но, к сожалению, наше предложение не приняли", — сообщил министр журналистам по итогам встречи стран ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В пятницу пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.