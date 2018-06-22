Исправленному верить. Стагнация экономики оказалась статистической ошибкой

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Росстат повысил оценку увеличения объемов промышленного производства в России за прошлый год более чем вдвое — с одного процента до 2,1%. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о пересмотре в сторону повышения и данных по ВВП. Откуда взялся лишний процент и когда Россия обгонит Америку по темпам роста экономики — в материале РИА Новости.

Российское статистическое ведомство преподнесло аналитикам большой и приятный сюрприз. Как выяснилось, российская промышленность не стагнирует, а довольно активно развивается.

По новой оценке Росстата, отечественное промышленное производство в 2017-м выросло не на один процент, как ранее утверждали статистики, а на 2,1%. В текущем году показатели еще увеличились: рост с января по март в годовом исчислении — 2,8%. Раньше Росстат сообщал, что промпроизводство в первом квартале прибавило лишь 1,9%.

Как объясняет статистическое ведомство, пересмотр оценок связан с тремя обстоятельствами. Во-первых, от предприятий поступили обновленные данные. "Многолетняя практика показывает, что респонденты больше "пессимисты", чем "оптимисты", и оперативно ими предоставляются обычно заниженные данные", — подчеркивается в комментарии Росстата.

Во-вторых, предоставлены актуальные данные о производстве в малом бизнесе. Такие оценки делают только раз в пять лет, так что до этого у статистиков просто не было возможности учесть "малышей" в расчетах.

Но главная причина неточности первоначальных оценок — переход с прошлого года на новые классификаторы деятельности российских компаний, ОКВЭД2 и ОКПД2. Реформу провели, мягко говоря, не безупречно, и в статистических данных возникла изрядная путаница.

"В течение 2017 года и до настоящего момента имеют место случаи переопределения производителями выпускаемой продукции в соответствии с новыми версиями классификаторов, что приводит к необходимости внесения изменений в динамические ряды данных 2016-2018 годов", — констатируют статистики.

Отметим, что в прошлом году аналитики из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Высшей школы экономики не раз сообщали о непредсказуемых и необъяснимых колебаниях статистических данных. Руководитель аналитического направления ЦМАКП Владимир Сальников даже обращался в администрацию президента и Минпромторг по поводу неадекватности публикуемой информации о промышленном росте в России.

Росстат наконец исправил все ошибки, и картина развития национальной экономики предстала в новом свете. В частности, в мае промышленное производство по сравнению с апрелем увеличилось на 1,5%, в годовом исчислении — на 3,7%, вдвое больше прогнозов Минэкономразвития.

Поскольку промпроизводство обеспечивает порядка трети ВВП России, обновятся данные и по его росту.

По мнению экспертов, результат 2017 года может повыситься с 1,5 до 1,8-2%, а 2018-го — до 2,2-2,4%. Это больше, чем в Еврозоне, где Всемирный банк ожидает рост экономики на 2,1%.

Смена тренда

Дальше еще интереснее. Дело в том, что аналитики Всемирного банка (ВБ) предсказывают замедление всех развитых экономик.

В июньском докладе "Перспективы мировой экономики" предполагается, что рост ВВП США снизится с 2,7% в этом году до 2,5% в следующем и до двух процентов в 2019 году. Эксперты ВБ объясняют, что к этому времени полностью исчерпается временный позитивный эффект от американской налоговой реформы.

Еврозона затормозится с 2,1% в этом году до 1,7% в следующем и до полутора процентов в 2019-м. Япония в тот же период — с одного процента до 0,5%.

Китай — с 6,5 до 6,2% "на фоне сворачивания государственной поддержки предприятий и ужесточения налогово-бюджетной политики". В среднем развитые страны замедлятся с нынешних 2,2 до 1,8% в 2019 году.

Причем это еще без учета последствий глобальной торговой войны — в мае, когда готовился доклад, такой сценарий развития событий выглядел маловероятным. Основные риски аналитики видели в повсеместном ужесточении денежно-кредитной политики и усилении инфляции из-за высоких цен на нефть. С другой стороны, Всемирный банк обещал, что высокие темпы экономического роста в развитых странах "поддержат экспорт и инвестиции".

Догнать и перегнать Америку

За месяц ситуация радикально изменилась. Глобальная торговая война не просто стала реальностью, а с каждым днем набирает обороты.

Только на этой неделе Вашингтон пообещал ввести дополнительные пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов и обвинил Пекин в краже торговых секретов на сумму от 180 до 540 миллиардов долларов.

Китай в ответ пообещал задействовать инструменты денежно-кредитной политики, которые, как заявил председатель Народного банка Китая И Ган, "позволят не только компенсировать ущерб от американских пошлин, но и поддержать экономику".

Аналитики расценили эти слова как намерение резко девальвировать юань против доллара. Китайские товары на мировых рынках подешевеют, и рентабельность экспорта повысится. А американский импорт в Китай станет невыгодными, тем более что ФРС США взяла курс на укрепление доллара.

Евросоюз, Россия, Индия, Турция, Мексика и Канада тоже включились в торговую войну с США, установив пошлины на импорт американских товаров. Так что позитивное влияние экспорта на экономический рост в развитых странах очень скоро существенно ослабеет.

С инвестициями, которые Всемирный банк назвал вторым важнейшим фактором поддержки роста, ситуация не лучше. В ходе июньского опроса управляющих инвестфондами, проведенного аналитиками Bank of America Merrill Lynch, каждый третий респондент признал ухудшение торговых отношений в мире ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для глобальной экономики. Вложения инвесторов в европейские акции за месяц сократились почти на 12 миллиардов долларов.

Китайцы отказались от приобретения американских активов на сумму более двух миллиардов долларов, а приток капиталов из КНР в США впервые за последние годы сменился оттоком почти в восемь миллиардов долларов, отмечается в докладе Rhodium Group.

Все это означает, что экономика развитых стран может замедлиться в два-три раза сильнее, чем прогнозирует ВБ. В то же время в России ожидается экономическое ускорение. "В 2018-2020 годах основной движущей силой роста ВВП будет потребительский спрос, а уровень бедности несколько снизится", — отмечается в обзоре российской экономики, опубликованном Всемирным банком в конце мая.

Отметим, что, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России за пять месяцев увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает предсказанное ВБ оживление потребительского спроса в стране.

В результате, с учетом новых оценок Росстата, уже в следующем году Россия вполне сможет обогнать по темпам роста ВВП не только Евросоюз, но и США.

