Что в черном ящике? Как США хотят разорвать торговые связи России и Индии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Александр Лесных. В начале июля в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел США и Индии. По информации источников, главный вопрос в повестке дня — военное сотрудничество Дели с Москвой, от которого Белый дом, мягко говоря, не в восторге. Способна ли Индия противостоять американскому давлению и чем могут закончиться переговоры — в материале РИА Новости.

Москве и Дели есть что терять, и дело не только в поставках вооружений. В 2017 году товарооборот между странами составил 8,2 миллиарда долларов с профицитом в пользу России: экспорт вырос до 5,6 миллиарда, импорт — до 2,6 миллиарда. Причем экспорт вооружений, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), снизился с 2,2 до 1,9 миллиарда долларов. Соответственно, доля товаров невоенного назначения — 66 процентов.

"Думаю, в текущем году мы уверенно преодолеем планку в десять миллиардов. Политические лидеры России и Индии поставили задачу к 2025 году довести взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов. Для этого необходим ежегодный прирост в 15 процентов", — сообщил РИА Новости торговый представитель в Нью-Дели Ярослав Тарасюк.

Межгосударственные отношения России и Индии — это обширный комплекс взаимовыгодных договоренностей, который выстраивался на протяжении 65 лет с момента подписания первого торгового соглашения и договора об оказании технической помощи Дели.

Индия — огромный рынок сбыта для российской продукции. Это касается и сжиженного природного газа (СПГ), первая партия которого в соответствии с долгосрочным контрактом между "Газпромом" и индийской GAIL отправилась в Дажедж в начале июня. В ближайшие 20 лет GAIL будет принимать по два с половиной миллиона тонн газа (около трех с половиной миллиардов кубометров) ежегодно.

В свою очередь, Москва с уважением относится к желанию индийского правительства не просто закупать вооружение, но и получать соответствующие технологии, налаживать его производство у себя в стране в соответствии с программой Make in India ("Сделайте в Индии"). Среди таких проектов — истребитель Су-30МКИ, танки Т-72М1, Т-90С и многое другое. Ни одна страна, кроме России, не идет на подобные договоренности с Дели.

З — значит зависть

Развязав торговые войны со всеми партнерами (под торговые ограничения попали Китай, ЕС и даже Канада с Мексикой), администрация Трампа обратилась к Индии. Понятно, что "отжать" у России крупнейшего покупателя вооружений (за десять лет Индия приобрела продукции военного назначения на 34,9 миллиарда долларов, из которых 24,5 миллиарда приходятся на поставки из России, и только 3,1 миллиарда — на США) крайне заманчиво. Но, учитывая, что в конце минувшего века США активно поддерживали недружественный Индии Пакистан, наладить хорошие отношения в короткий срок будет очень сложно.

Поэтому Белый дом воспользовался любимыми инструментами — угрозами санкций и повышения тарифов на импорт индийских товаров. Впрочем, индийцы уже пострадали, хотя и не так сильно, как Китай, ЕС и страны НАФТА. Из-за введенных в марте ввозных пошлин на алюминий и сталь Индия потеряла 241 миллион долларов. Ответные меры не заставили себя долго ждать: чтобы компенсировать экономический ущерб, правительство страны обложило пошлинами 30 американских товаров.

Только цветочки

Над сотрудничеством России и Индии нависла серьезная угроза. Поскольку в данный момент расчеты между странами производятся в американских долларах, индийские финансовые структуры боятся попасть в американские черные списки и замораживают деньги, предназначенные для контрактов по военно-техническому сотрудничеству с Россией.

Индийские СМИ сообщают, что с апреля банки заморозили уже два миллиарда долларов, выделенных на критически значимые проекты, среди которых — ремонт арендованной у России атомной подводной лодки Chakra (проект 971 "Щука-Б").

Одна из главных претензий американской стороны — намерение индийских Вооруженных сил закупить российские системы ПРО ЗРК С-400 "Триумф" на сумму порядка шести миллиардов долларов. Скорее всего, на переговорах в Вашингтоне министр обороны США Джеймс Мэттис (Бешеный Пес) постарается убедить индийскую коллегу Нирмалу Ситхараман приобрести американские Patriot, которые хоть и уступают С-400, но точно не вызовут политических неприятностей.

В апреле Белый дом включил в санкционный список "Рособоронэкспорт", и в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) любая страна, осуществляющая с российской компанией крупные транзакции, попадает под санкции.

Минобороны Индии придется выбирать: либо поддаться на провокации США и отстать от главного геополитического конкурента, Китая, уже купившего С-400 и принявшего на вооружение не только эти системы ПРО, но и самолет пятого поколения Chengdu J-20 собственного производства, либо испортить отношениями с Вашингтоном.

Выход есть всегда

Конечно, Дели хотелось бы и получить российские С-400, и избежать американских санкций. И для этого есть варианты.

По информации индийских СМИ, Москва и Дели приступили к консультациям на эту тему. Высокопоставленный источник в правительстве Индии отмечает, что первое и самое очевидное решение — расчет в национальных валютах. Как только стороны об этом договорятся, угроза американских санкций сойдет на нет и российско-индийское сотрудничество в оборонной сфере продолжится в полном объеме.

А речь идет о покупке четырех фрегатов типа "Адмирал Григорович" за 4,4 миллиарда долларов, тендере на поставку и совместное производство легких истребителей (от России участвует МиГ-35) на сумму 15-18 миллиардов, лицензионном производстве 200 вертолетов К-226Т стоимостью порядка 1,1 миллиарда, аренде очередной АПЛ и возможном оснащении новых индийских кораблей универсальными стрельбовыми комплексами 3С14 концерна "Алмаз-Антей".