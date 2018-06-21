Министр нефти Ирана негативно оценил заседание комитета ОПЕК+

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не было хорошим, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, досрочно покинув заседание.
"Нет, хорошим не было", — сказал он, выходя с заседания комитета и отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.
Зангане также отметил, что заседание носило протокольный характер.
Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.