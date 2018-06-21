Оману может понадобиться несколько недель для увеличения нефтедобычи

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Оману может понадобиться несколько недель для повышения уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, сказал журналистам министр нефти страны Мухаммед Хамад аль-Румхи.

"Я думаю, может быть, несколько недель", — ответил он на вопрос, сколько может понадобиться времени, чтобы нарастить добычу нефти.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник, 19 июня, рассмотрел ряд сценариев по наращиванию добычи нефти с текущего уровня с целью снижения перевыполнения венской сделки. Основные три варианта, которые продолжают обсуждаться странами соглашения — это наращивание текущей добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, на 1 миллион и 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил ранее в четверг Мухаммед Хамад аль-Румхи. Оман считает предпочтительным сценарий увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 миллион баррелей, отмечал он.

В Вене 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Как ожидается, в течение этих встреч будет обсуждаться возможность увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.