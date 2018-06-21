Новак хочет обсудить принципы взаимодействия стран ОПЕК+ после 2018 года

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак считает возможным обсудить рамочные принципы регулярного взаимодействия стран ОПЕК и вне картеля после 2018 года.

В четверг в Вене проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

"Думаю, что мы могли бы уже на данном этапе обсудить и рамочные принципы регулярного и устойчивого взаимодействия ОПЕК и не-ОПЕК после 2018 года", — сказал Новак на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.