Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел встречу с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в Вене, говорится в сообщении Минэнерго РФ в официальном аккаунте в Twitter.

"Министр встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом", — говорится в сообщении.

Министр @novakav1 встретился с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом pic.twitter.com/oMcQbxzjhv — Минэнерго России (@MinenergoGov) 21 июня 2018 г.

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Новак во второй половине дня четверга прибыл в Вену, где состоится проведение заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Планируется, что оно начнется в 19.00 мск. Таким образом, встреча Новака и аль-Фалиха прошла непосредственно перед обсуждением мониторинговым комитетом будущего сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В пятницу в Вене пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.