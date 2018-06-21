ОСК хочет сдать в срок головной ледокол проекта "Арктика"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) надеется сдать головной универсальный ледокол проекта 22220 "Арктика" в скорректированный ранее срок, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

"Вся сдвижка (в сроках — ред.), которая у нас образуется при строительстве ледоколов, происходит исключительно из-за поздней поставки паротурбинных установок. На сегодняшний день на объекте работают более 1,6 тысячи человек, мы пытаемся предпринять все меры, чтобы сдать ледокол в уже скорректированные сроки. Пока не могу точно назвать даты, теперь осталась только наша работа, и эта работа будет заканчиваться, мы надеемся, в срок. Мы в ближайшее время эти сроки назовем, но мы точно не выйдем за пределы 2019 года. Это по головному", — сказал Рахманов журналистам.

"А дальше все остается в тех уточненных графиках, которые были представлены в правительство. Еще раз повторюсь, что у нас есть одна-единственная проблема, которая нас сильно подводит, это поставки паротурбинных установок", — заметил он, добавив, что дополнительный заказ на ледоколы обсуждается и решение пока не принято.

"Допзаказ обсуждается, нужно спрашивать коллег из "Росатома" — они определятся со структурой финансирования этих заказов — дальше можно говорить о контракте. Обсуждается два", — добавил он.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительство трех судов этого проекта: "Арктика" и "Сибирь" спущены на воду, "Урал" пока находится на стапелях. Плановый срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.