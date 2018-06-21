"Победа" предложила РЖД, S7 и Durex оплатить визитки для лоукостера

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") предложил РЖД, "АвтоВАЗу", авиакомпании S7 и Durex сделать визитные карточки для сотрудников лоукостера, сообщил перевозчик.

"Победа" запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и топ-менеджеров компании. На визитных карточках будет размещен логотип спонсора.

"Российский лоукостер готов рассмотреть предложения любых участников, продукция или услуги которых не противоречат российскому законодательству. Индивидуальные приглашения принять участие в конкурсе направлены в "Почту России", РЖД, Росавтодор, "АвтоВАЗ" и S7 Airlines, а также представителям торговых марок Durex и "Лошадиная сила", — говорится в сообщении.

Конкурсная документация размещена на официальном портале госзакупок.

"Мы всегда ищем варианты сокращения издержек, особенно в части обслуживания административного офиса. Даже если вам кажется смешным или незначительным отказ от бумажной среды, снабжения электричеством эскалатора к офису, ежедневных услуг клининговых компаний или от производства визиток, на самом деле мы получаем приличную экономию средств, которые можно направить на развитие самого бизнеса", — пояснил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.