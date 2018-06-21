Глава Нижегородской области подписал соглашение с "Деловой Россией"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и президент общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Предметом соглашения является работа над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности в регионе.

"Мы планируем совместно готовить предложения по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по развитию инвестиционной деятельности и улучшению инвестклимата, а также работать над внедрением лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Нижегородской области", — приводи пресс-служба слова Никитина.

В свою очередь глава "Деловой России" отметил, что, договорившись работать вместе, стороны берут на себя ответственность по поддержке предпринимателей.

"Важно, что у нижегородского правительства есть желание, готовность работать на результат. Нам очень не хватает Глеба Никитина в Минпроме РФ, но зато мы получили безусловного единомышленника в Нижегородской области. Кроме того, в регионе одно из самых активных и профессиональных отделений "Деловой России", — отметил Репик.

Он также уточнил, что всего на сегодняшний день заключено 12 таких соглашений с регионами РФ.

В мае 2018 года Никитин поставил задачу повысить положение Нижегородской области в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив и попасть в 20-ку регионов по итогам 2018 года.

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