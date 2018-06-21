Власти Ямала готовы развивать сельскохозяйственную кооперацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы развивать сельскохозяйственную кооперацию, сообщает правительство региона.

Действие программы развития сельскохозяйственной кооперации обсудили в режиме видеоконференции на совете по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.

"Принятая в Ямало-Ненецком автономном округе программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы" обеспечит малым формам хозяйствования и сельхозкооперативам доступность услуг по переработке и сбыту продукции. Функции регионального центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации на Ямале выполняет дирекция по развитию сельских территорий. Специалисты дирекции работают над формированием и развитием системы консультирования и информационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей и сельского населения на территории региона", — говорится в сообщении.

Сельскохозяйственные кооперации на территории округа – новая форма ведения хозяйства. Регион имеет свою успешную систему, сформированную поколениями сельхозпроизводителей.

"На Ямале функционирует система организаций, которые с успехом выполняют функции сельскохозяйственных кооперативов – это общины коренных малочисленных народов Севера, убойно-заготовительные комплексы, потребительские общества. Эта система складывалась на протяжении 20 последних лет – благодаря объединению оленеводов-частников в общины и развитию перерабатывающей базы в отрасли оленеводства", — приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

Сегодня в автономном округе действуют два сельскохозяйственных производственных кооператива – СПК "Тазовский" и рыболовецкая артель "Орион", а также два сельскохозяйственных потребительских кооператива – ССК "Приобье", СПК "Арктик-агро".

В целях развития потребительской кооперации между правительством региона и окружным союзом потребительских обществ заключено соглашение о взаимном сотрудничестве, в соответствии с которым организациям потребительской кооперации предоставляется государственная поддержка, уточняют власти.

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