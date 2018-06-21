Идея обязательных поставок топлива себя исчерпала, заявил Алекперов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Идея обязательных поставок нефти на внутренний рынок себя исчерпал ещё в 90-е годы, сейчас нужно внедрять экономические механизмы для повышения привлёкательности внутреннего рынка, считает президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

Одобренная правительством РФ в четверг завершающая стадия налогового маневра в нефтяной отрасли как раз предусматривает такие механизмы для предотвращения роста внутренних цен на нефтепродукты или возникновения дефицита: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта.

"Я считаю, что идея обязательных поставок нефти, она себя исчерпала ещё в 90-е годы, когда было квотирование. Вы должны понимать, что 15 лет мы не знали проблем вообще с внутренним рынком, он был всегда премиальным", — сказал Алекперов.

"Поэтому не квотировать надо, а экономические механизмы внедрять, которые позволят опять сделать этот рынок привлекательным для того, чтобы крупнейшие компании поставляли на этот рынок", — отметил он.