Объем импорта товаров из Южной Кореи в Россию вырос на 13%

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем импорта товаров из Южной Кореи в РФ за первые три месяца с начала года вырос на 13,1% за счет увеличения поставок транспорта и машинного оборудования, говорится в материалах к встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"В первом квартале 2018 г. объем российско-корейского товарооборота снизился по сравнению с январем-мартом 2017 г. на 4,5% и составил 4,2 млрд долларов, объем экспорта сократился на 9,0% до 2,73 млрд долларов, объем импорта увеличился на 13,1% и составил 1,4 млрд долларов", — говорится в документах.

Как поясняется в материалах к встрече, рост импорта корейской продукции в январе-марте 2018 года связан с увеличением поставок машинного оборудования и транспортных средств на 3,3% (до 904,3 млн долларов), а также с ростом импорта химической промышленности на 36,6% (до 281,3 млн долларов). В целом в структуре российского импорта из Республики Корея в январе-марте 2018 года основная доля поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства — 61,4%, продукцию химической промышленности — 19,1%, металлы и изделия из них 9,3%. Что касается структуры экспорта, то основная доля поставок из РФ в Южную Корею приходится на минеральные продукты — 72,8%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 10,8%, а также металлы и изделия из них- 10%.

В результате, по итогам первого квартала Республика Корея заняла десятое место среди основных внешнеторговых партнеров России. Сокращение российского экспорта в Южную Корею за этот период вызвано уменьшением на 19,8% поставок нефтепродуктов (до 1,96 млрд долларов) при увеличении поставок металлов на 104,7% (до 273,5 млн долларов). Также отмечается рост поставок органических химических соединений до 3,8 млн долларов и фармацевтической продукции до 3,5 млн долларов.