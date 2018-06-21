Алекперов рассказал об одобренном варианте налогового маневра

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Одобренный правительством вариант налогового маневра несет для нефтяной отрасли РФ минимальные потери по сравнению с обсуждавшимися раньше сценариями, "Лукойл" благодарен кабмину за состоявшийся диалог, заявил президент крупнейшей российской частной нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Мы очень благодарны вице-премьеру, господину Козаку, и должностным лицам и Минфина, и Минэнерго, и Минэкономики, что состоялся диалог. Впервые правительство пошло на то, чтобы вести диалог о налоговом законодательстве", — сказал Алекперов.

"Сегодня мы погружены в те нюансы, которые сегодня зашиты в этом законе. То, что вариант внесен, он воспринят, в том числе, нефтяными компаниями", — отметил глава "Лукойла".

"Мы считаем, что в данном варианте потери отрасли будут минимальны в отношении ко всем остальным вариантам, которые рассматривались протяжении последних лет", — добавил Алекперов.

Правительство в четверг одобрило завершающую стадию налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которой экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть, но в течение только трех лет, по 2021 год. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта.