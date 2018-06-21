Сбербанк добавит к "Спасибо" "Большое спасибо" и "Огромное спасибо"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. С 1 июля Сбербанк изменит бонусную программу лояльности. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

В обновленном формате "Спасибо от Сбербанка" изменятся правила участия и условия начисления и списания бонусов. Кроме того, клиенты получат возможность обменивать премиальные накопления на рубли.

В программе лояльности появится четыре уровня привилегий: "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо". Для каждого из них будет предусмотрен набор заданий, ежемесячное выполнение которых позволит участникам переходить на новый уровень программы.

Обновленные уровни привилегий будут действовать на всех картах банка, кроме карт с программой "Аэрофлот бонус" и "МТС".