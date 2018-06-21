На Вологодчине к концу 2019 года будут производить 17 тысяч тонн сыра в год

ВОЛОГДА, 21 июн — РИА Новости, Виктория Смирнова. К концу 2019 года производство сыра в Вологодской области возрастет в три раза — с 5 до 17 тысяч тонн в год, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.

"Сейчас в регионе производится порядка 5 тысяч тонн сыра фета на Грязовецком молочном комбинате, вскоре твердые и плавленые сыры начнут производить и в Череповце. Два года назад в рамках Петербургского международного экономического форума правительство области и руководство группы компаний "Нева Милк" подписали протокол о намерениях по реализации инвестпроекта — строительства Вологодского молочного завода по производству плавленых, колбасных и твердых сыров на территории Череповца. В проект в общей сложности будут вложены порядка 1 миллиарда рублей", — сказал губернатор.

По его словам, партнеры уже подобрали оборудование для череповецкой площадки, определена технология производства, в данный момент ведется подготовка проекта к госэкспертизе. "Все идет четко по графику", — отметил Кувшинников.

Он сообщил, что в Череповце планируется перерабатываться порядка 200 тонн молока в сутки, что позволит производить 500 тонн твердых и полутвердых сыров и 500 тонн плавленого сыра в месяц.

Губернатор напомнил, что компания "Нева Милк" — стратегический партнер Вологодской области, с которым регион сотрудничает уже пять лет. Общий объем инвестиций в проекты, реализуемые на территории региона, за эти годы превысил 500 миллионов рублей. Компания запустила на Вологодчине производство сыра фета, установила линию по розливу цельномолочной продукции Tetra Top и линию по производству творожной продукции и фасовке сметаны.