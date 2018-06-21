Страны ОПЕК+ найдут компромисс по сделке, считает иракский министр

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби считает, что страны ОПЕК+ на сегодняшней встрече в Вене найдут компромисс по будущему сделки.

"Мы обсуждаем все варианты. Мы достигнем компромисса этим вечером", — сказал министр РИА Новости в кулуарах семинара ОПЕК в Вене.

В Вене 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+. Как ожидается, в течение этих встреч будет обсуждаться возможность увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.