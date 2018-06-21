Козак рассказал о сдерживании цен на бензин в 2019 году

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Снижение ставок акцизов на топливо для удержания внутренних цен будет действовать только в 2018 году, начиная с 2019 года этой цели будет служить предусмотренный налоговым маневром обратный акциз на нефть, сообщили представители кабмина РФ по итогам заседания.

"Они (акцизы на бензин — ред) считаются в соответствии с законом, которые был принят ранее, и ставки будут действовать в соответствие с законом", — сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, отвечая на вопрос о величине топливных акцизов, которая будет установлена с 1 января 2019 года.

"Снижение действительно касалось только 2018 года", — добавил он.

При этом вице-премьер Дмитрий Козак добавил, что роста цен на топливо на внутреннем рынке в связи с резким повышением акцизов в начале следующего года не ожидается. "Это все компенсируется отрицательным акцизом на нефть", — пояснил он.

Никаких дополнительных мер со стороны правительства, по его словам, в следующем году не потребуется.