В ЯНАО пройдет конкурс на компенсацию затрат для малого и среднего бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Конкурс на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг правительство региона.
Прием заявок ведется по следующим направлениям: компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров; компенсация уплаты первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов.
Субъекты социального предпринимательства могут рассчитывать на компенсацию расходов. Бизнесмены могут также подать заявку на компенсацию части затрат на сертификацию экспортно-ориентированной продукции, уточняют власти.
Заявления на получение компенсации и прилагаемые к ним документы принимаются исключительно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, отмечает правительство региона.
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