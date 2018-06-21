В ЯНАО пройдет конкурс на компенсацию затрат для малого и среднего бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Конкурс на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг правительство региона.

"С 19 июня 2018 года Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа начал прием заявок на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства", — говорится в сообщении.

Прием заявок ведется по следующим направлениям: компенсация части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров; компенсация уплаты первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов.

Субъекты социального предпринимательства могут рассчитывать на компенсацию расходов. Бизнесмены могут также подать заявку на компенсацию части затрат на сертификацию экспортно-ориентированной продукции, уточняют власти.

Заявления принимаются по 20 ноября 2018 года. В случае полного освоения выделенных бюджетных средств организатор приостановит конкурс досрочно. Общий размер распределяемых бюджетных средств составляет 36,8 миллиона рублей, сообщается в релизе.

Заявления на получение компенсации и прилагаемые к ним документы принимаются исключительно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, отмечает правительство региона.

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