В Тюмени пройдет российско-китайский деловой форум

ТЮМЕНЬ, 21 июн — РИА Новости. Расширение взаимной торговых связей обсудят участники российско-китайского делового форума, который пройдет в тюменском технопарке 11-12 июля, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В рамках форума состоятся обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Тюменской области и регионов Китая, b2b-переговоры с китайскими партнерами, посещение предприятий Тюменской области для осмотра производства и проведения индивидуальных переговоров", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что форум является региональным продолжением V Российско-китайского ЭКСПО, который в этом году пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. От КНР ожидается участие более 30 компаний из разных отраслей промышленности.

"У Тюмени большой потенциал и большие перспективы. Сегодня проводится политика, направленная на привлечение инвестиций в регион, ведется активное международное сотрудничество", — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

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