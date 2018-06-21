Медведев рассказал об условиях обратного акциза на нефть

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обратным акцизом на нефть смогут воспользоваться только компании, поставляющие нефтепродукты на внутренний рынок, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Использовать механизм так называемого отрицательного акциза предлагается. Нефтеперерабатывающие заводы, где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса, получат вычет по акцизу на нефть. Хотел бы также подчеркнуть, что такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок, по вполне понятным причинам", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.