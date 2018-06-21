Власти хотят сохранить льготы по НДПИ при налоговом маневре в нефтянке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские власти намерены сохранить действующие льготы по НДПИ при совершении налогового маневра в нефтянке, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Ранее правительство РФ и нефтяники договорились об основных параметрах налогового маневра: снижении до нуля экспортных пошлин в течение шести лет шагом в 5 процентных пунктов в год при эквивалентном росте НДПИ.

"Эти изменения начнут действовать начиная со следующего года, в течение ближайших шести лет. Чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на цены, предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ. Речь идет о добыче нефти на новых морских месторождениях, а также о добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ, на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе", — сказал премьер на заседании кабмина, где рассматривается законопроект о налоговом маневре в нефтянке.

"Кроме того, пониженные ставки НДПИ останутся для месторождений с так называемыми сложными условиями, для выработанных месторождений, малых участков недр и для так называемой трудноизвлекаемой нефти", — добавил Медведев.