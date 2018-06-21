Аналитик рассказал, при каких условиях может возникнуть дефицит нефти

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дефицит нефти на мировом рынке возможен при среднегодовом росте спроса на 1,5 миллиона баррелей в сутки, считает старший аналитик финансовой группы БКС Кирилл Таченников.

"Зависит от темпов роста спроса, пока непонятно. Если он продолжит расти по 1,5 миллиона баррелей в сутки в среднем за год, то такая ситуация возможна. Опять же непонятно, какие будут темпы дальнейшего роста добычи сланцевой нефти, на каком уровне она затормозится при текущих ценах на нефть. Пока такая вероятность существует, но также существует вероятность альтернативных исходов", — сообщил он РИА Новости.

Ранее, 21 июня, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что мировой рынок ждет дефицит нефти в ближайшие десять лет, он оценивается на уровне 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025 году.

По словам Сечина, для "Роснефти", имеющей высококачественную ресурсную базу, такая ситуация представляет уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров.