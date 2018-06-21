"Роснефть" выплатит Шредеру $600 тысяч как председателю совета директоров

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг приняли решение выплатить председателю совета директоров компании, экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру 600 тысяч долларов вознаграждения за его работу, передает корреспондент РИА Новости.

В сентябре прошлого года акционеры "Роснефти" избрали Шредера в состав совета директоров, и он стал его председателем. В январе глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что Шредер отказался от оплаты за работу в совете директоров компании, однако позже представитель "Роснефти" подчеркнул, что в компании считают оплату труда Шредера необходимой, так как он выполняет масштабные и значимые для блага компании задачи.

Помимо Шредера, вознаграждение в размере 530 тысяч долларов получит глава Glencore Айван Газенберг, который в прошлом году такого вознаграждения не получал.

Президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди получит вознаграждение в размере 530 тысяч долларов, тогда как годом ранее ему выплатили вознаграждение в 545 тысяч долларов. Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг получит 580 тысяч долларов, как и годом ранее.

Профессору ВШЭ Олегу Вьюгину объем вознаграждения снизили до 565 тысяч долларов с 580 тысяч годом ранее. Независимый директор Дональд Хамфриз получит за 2017 год 580 тысяч долларов против 565 тысяч долларов вознаграждения за 2016 год.

Также акционеры приняли решение утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами совета директоров "Роснефти" и связанных с исполнением ими своих функций. Всего в совет "Роснефти" входят 11 директоров.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре 2016 года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.