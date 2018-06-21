ФАС не получала жалоб на низкий курс покупки валюты в аэропортах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на низкий курс покупки валюты в аэропортах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Жалоб на указанную ситуацию в порядке, предусмотренном федеральным законом "О защите конкуренции", в ФАС России не поступало",- сообщили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в московском аэропорту "Шереметьево" пункты обмена валюты покупают доллары по цене 50 рублей, а евро — по 60 рублей.

"Информации для констатации фактов наличия или отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях каких-либо лиц недостаточно, в связи с чем правовые основания для проведения проверки у ФАС России отсутствуют", — добавили в пресс-службе.