Ирак уверен, что ОПЕК+ придет к соглашению

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Ирак уверен, что страны сделки ОПЕК+ достигнут соглашения на предстоящей встрече в Вене, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Я уверен, что соглашение будет достигнуто", — сказал он. "Я очень оптимистично настроен", — ответил министр на вопрос по поводу собственных ожиданий от предстоящей встречи.

"Как я уже сказал, есть две опции", — продолжил министр, отметив, что одна из них — увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Сам он при этом предпочитает не вносить изменений в соглашение и предельные уровни добычи стран-участниц.

"Ирак предпочитает, чтобы декларация и плато (предельный уровень добычи — ред.) остались неизменными до конца года", — сообщил аль-Лаиби. Отвечая на вопрос, является ли позицией страны сохранение уровня добычи, министр сказал: "Это наша предварительная позиция".

Министр нефти Ирака также подтвердил, что примет участие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее в четверг в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.