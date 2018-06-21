Следующий ПМЭФ пройдет 6-8 июня 2019 года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следующий Петербургский международный экономический форум состоится 6-8 июня 2019 года, сообщает фонд "Росконгресс", который является организатором мероприятия.

"Следующий Петербургский международный экономический форум состоится 6–8 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

"ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий Форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия", – приводит фонд слова советника президента, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году прошел 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.