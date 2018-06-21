Евросоюз открыт к переговорам с США для решения торговых разногласий

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Европейский союз (ЕС) открыт для проведения переговоров и взаимодействия с США для решения торговых вопросов, возникших после введения Вашингтоном тарифов на ввоз стальной и алюминиевой продукции, приводит агентство Рейтер слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.

"Мы всегда открыты для переговоров с США. Весь ЕС основан на идее того, что мы проводим переговоры", — сказала Мальмстрем на семинаре в Новой Зеландии. Еврокомиссар к тому же охарактеризовала тарифы США как незаконные, поскольку они противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

В среду Еврокомиссия (ЕК) решила с 22 июня ввести дополнительные пошлины на импорт из США в ЕС товаров на сумму 2,8 миллиарда евро для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции. Список импорта из США, который теперь будет подлежать дополнительным пошлинам на границе Евросоюза, включает в себя, в частности, продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары. При этом Мальмстрем заявляла, что Евросоюз снимет свои дополнительные пошлины, если Соединенные Штаты отменят новые тарифы на ввоз стальной и алюминиевой продукции.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.