МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия предлагает увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Добычу предлагается начать увеличивать постепенно в третьем квартале, отмечает издание. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих проведет встречу с представителями Катара и Нигерии, на которой обсудит это предложение. Во вторник состоялась встреча аль-Фалиха с представителями Алжира.

Саудовская Аравия надеется, что переговоры с Катаром, Нигерией и Алжиром, которые держатся нейтрально в обсуждении будущего сделки ОПЕК+, помогут убедить Иран в том, что страны-участники соглашения должны увеличить добычу нефти. Во вторник министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что не поддержит решение даже о небольшом увеличении добычи нефти в рамках смягчения сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), поскольку уверен, что цены на нефть остаются высокими из-за президента США Дональда Трампа, потому что такие цены оказывают поддержку сланцевой добыче США.

При этом РФ проявляет гибкость в своей позиции по объемам увеличения добычи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в ОПЕК.

Ранее в среду генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил о своих надеждах на то, что встреча стран ОПЕК+ в Вене на этой неделе будет весьма успешной. Принц Саудовской Аравии Абдулазиз Бен Сальман Бен Абдель Азиз заявил, что страны ОПЕК+ на встрече проанализируют различные варианты по изменению сделки, включая увеличение добычи нефти, а Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что на встрече ОПЕК в пятницу будет достигнуто соглашение по будущему сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.