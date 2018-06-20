МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Нефтяники РФ из-за заморозки цен на топливо на российском рынке ежедневно недополучают 1 миллиард рублей выгоды, заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

"Даже сегодня от торговли горюче-смазочными материалами на внутреннем рынке, при продаже по той цене, к которой мы стремились, 40 рублей за литр, каждый день нефтяники теряют один миллиард рублей недополученной выгоды", — заявил Козак на встрече президента РФ с Путина с членами правительства. Текст стенограммы размещен на сайте Кремля.

"Ничего не теряют, это недополученный доход просто", — заметил в свою очередь Путин, на что Козак согласился.

"Не теряют – да, но это упущенная выгода. В такой экономической ситуации требовать альтруизма от бизнеса тоже довольно тяжело, поэтому мы и договорились о том, что в случае, если будет такой диспаритет большой, его можно нивелировать только путем внедрения, введения временного повышения на период высоких цен экспортной пошлины на нефть", — сказал Козак.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен на топливо. По данным Росстата, средняя потребительская цена на автомобильный бензин на 9 июня составила 43,48 рубля за литр, на дизтопливо — 44,44 рубля.