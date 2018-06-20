Завершилась реконструкция участка трассы Ростов - граница с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости. Участок трассы Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной введен в эксплуатацию в Ростовской области после реконструкции, сообщает ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград".

Работы завершены на участке с 29-го по 36-й километр федеральной автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной. "В результате 7-километровый отрезок приобрел параметры категории I-В. Проезжая часть увеличена с двух до четырех полос, построены три путепровода в разных уровнях — для обеспечения безопасных разворотов и проезда сельхозтехники", — говорится в сообщении.

На всей протяженности участка, включая путепроводы, установлено искусственное электроосвещение. Также установлено разделительное тросовое барьерное ограждение. Это техническое решение исключает возможность лобовых столкновений и сводит к минимуму риск образования снежных заносов на дороге.

В хуторе Веселый и селе Синявское, расположенных вдоль участка трассы, возведены два надземных пешеходных перехода, в которых применена новая для Ростовской области конструкция пологих пандусов, облегчающих подъемы и спуски маломобильных граждан. В переходах уложена тактильная плитка, которая позволит лучше ориентироваться слабовидящим пешеходам. Кроме того, на участке дорожники установили четыре новых остановочных комплекса.

На объекте реконструкции широко применялись современные технологии, что позволило улучшить эксплуатационные качества дороги и увеличить срок службы сооружений. К примеру, железобетонные водопропускные трубы дорожники заменили на металлические, которые служат в два раза дольше. Для усиления нижних слоев покрытия старого участка трассы применили метод холодного ресайклинга, а при армировании асфальтобетонных слоев использовали геосетку, благодаря чему дорога стала более устойчивой к нагрузкам и образованию колеи.

Реконструкция с 29-го по 36-й км — это продолжение планомерного расширения трассы А-280. Сейчас уже треть автодороги имеет параметры I категории. В рамках следующего этапа планируется расширить следующий участок этой дороги до 58-го километра,

Федеральная трасса общего пользования А-280 Ростов-Таганрог-граница с Украиной обеспечивает связь столицы Южного федерального округа с портами Азовского моря и входит в состав международного транспортного маршрута Е58, соединяющего Россию с Румынией, Словакией и Австрией. Дорога проходит по территории трех населенных пунктов Ростовской области и является единственной трассой, связывающей центр региона с десятком примыкающих к ней дачных поселков и фермерских хозяйств.