"Газпром" планирует снизить закупки газа у независимых производителей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Газпром" в 2018 году планирует снизить закупки газа у независимых производителей на 24% — до 22,4 миллиарда кубометров газа, сообщил журналистам член правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев.

"В 2017 году у независимых производителей было приобретено 29,425 миллиарда кубометров газа. Планы на 2018 год — 22,405 миллиарда кубометров газа", — сказал Селезнев в ходе пресс-конференции.

Объем реализации газа "Газпрома" в 2017 году в РФ вырос на 7% по сравнению с 2016 годом — до 229,9 миллиарда кубометров, говорится в презентации "Газпрома".