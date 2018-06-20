Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение НДС до 20%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля.

Повышение ставки налога, по расчетам внесшего законопроект правительства РФ, позволит увеличивать доходы федерального бюджета РФ на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года. При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Законопроект также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.

Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС). Начиная с 2021 года, общая ставка должна была вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР.

Продлив действующую пенсионную ставку, авторы законопроекта предложили сохранить и так называемый "хвост" — ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.