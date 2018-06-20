Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение НДС до 20%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля.
Законопроект также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.
Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС). Начиная с 2021 года, общая ставка должна была вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР.
Продлив действующую пенсионную ставку, авторы законопроекта предложили сохранить и так называемый "хвост" — ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.