Эксперты прокомментировали взлом южнокорейской криптобиржи

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Взлом южнокорейской криптобиржи Bithumb сигнализирует о необходимости повышать безопасность торгов криптовалютами, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Это далеко не первый случай хакерской атаки на криптобиржу с выводом средств. Так, 10 июня о взломе и хищении криптоактивов заявила биржа Coinrail; объем похищенных средств не разглашался.
Системный характер взломов
По словам члена экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основателя международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Петра Дворянкина, происходящие взломы криптобирж начинают носить системный характер. За последние полгода произошло три крупных атаки с выводом средств.
"Все три взлома были совершены на биржах Японии и Кореи. Отчасти это объясняется тем, что прежде всего Япония и за ней Корея — одни из мировых лидеров по количеству криптобирж и средств, которые на них размещены", — указал он.
Причину такого большого внимания хакеров к криптобиржам он видит в "слишком стремительных темпах развития отрасли в целом и отсутствии достаточного времени для доведения технологий безопасности до совершенства". "Помимо усиления самой безопасности бирж, механизмом защиты может быть страхование вкладов клиентов криптобирж", — полагает он.
"Несмотря на хорошую безопасность блокчейн-платформ, безопасность сопутствующих экосистем является слабым звеном, требует стандартизации и правил. Взламывают биржи, личные кабинеты, платформы сбора средств, даже смарт-контракты в токенах могут стать причиной кражи десятков миллионов долларов в криптовалюте", — отметил он.
Гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев поддержал это мнение и добавил, что в настоящее время сложно "найти хотя бы одну криптобиржу, проработавшую несколько лет, у которой не было скандалов со взломами и уводами средств".
Эксперт полагает, что причина частых взломов криптобирж заключается в том, что площадки "создаются энтузиастами, которые не являются специалистами не только по биржевым системам, но и по информационной безопасности". "Поэтому с самого начала в программном обеспечении существуют "дыры", которые потом находят хакеры", — отметил он.
"Это очень низкий уровень безопасности, который не соответствует современным требованиям, предъявляемым к банковским и биржевым системам. Конечно, можно приделать костыли, что и делается, но больной здоровее от этого не становится", — заявил Ланчев.
Эксперт считает, что атаки на криптобиржи будут продолжаться и дальше, до тех пор, "пока криптосфера не станет полностью регулироваться на местном и международном уровне".
Сооснователь и управляющий партнер The Tokenbox Владимир Смеркис посоветовал криптоинвесторам хранить минимальный объем средств на криптобиржах. "Хранить там средства только для проведения торговых, обменных операций", — уточнил он.
Схожий совет дал глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц. " Миллиард раз предупреждали, что единственный надежный способ сохранения активов — "холод", "холодные кошельки"…. Храните деньги в "холоде". Это все, что следует из этой корейской истории", — сообщил он.
Российские инвесторы в безопасности
Смеркис указал, что биржа Bithumb "практически недоступна для российских инвесторов". "Потому что это чисто южнокорейская биржа, самая крупная в своей стране. Российских инвесторов на ней на 99,9% не существует", — считает он.
Глава платформы по управлению цифровыми активами Zichain Хачатур Гукасян указал, что на Bithumb "в основном торгуют корейцы". "Для российских инвесторов южнокорейские биржи не входят в топ-5 главных бирж", — отметил он.
Аналитик "Альпари" Владислав Антонов, в свою очередь, отметил, что криптобиржи в целом "очень популярны среди российских инвесторов и трейдеров". "Их не пугают взломы, поскольку сами биржи на такой случай создают резервные фонды и в случае кражи денег полностью возмещают потери", — добавил он.