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Экономика

Эксперты прокомментировали взлом южнокорейской криптобиржи

19:3020.06.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Взлом южнокорейской криптобиржи Bithumb сигнализирует о необходимости повышать безопасность торгов криптовалютами, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ночь на среду одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb сообщила, что она подверглась взлому, и злоумышленникам удалось похитить 35 миллиардов южнокорейских вон (около 30 миллионов долларов). Биржа также сообщила, что все украденные криптосредства будут возмещены за счет собственных резервов Bithumb. По оценке портала CoinMarketCap, криптобиржа Bithumb находится на шестом месте среди мировых криптобирж по суточному объему торгов.

Это далеко не первый случай хакерской атаки на криптобиржу с выводом средств. Так, 10 июня о взломе и хищении криптоактивов заявила биржа Coinrail; объем похищенных средств не разглашался.

Системный характер взломов

По словам члена экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основателя международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Петра Дворянкина, происходящие взломы криптобирж начинают носить системный характер. За последние полгода произошло три крупных атаки с выводом средств.

Блокчейн и биткоин
© Инфографика
Блокчейн и биткоин

"Все три взлома были совершены на биржах Японии и Кореи. Отчасти это объясняется тем, что прежде всего Япония и за ней Корея — одни из мировых лидеров по количеству криптобирж и средств, которые на них размещены", — указал он.

Причину такого большого внимания хакеров к криптобиржам он видит в "слишком стремительных темпах развития отрасли в целом и отсутствии достаточного времени для доведения технологий безопасности до совершенства". "Помимо усиления самой безопасности бирж, механизмом защиты может быть страхование вкладов клиентов криптобирж", — полагает он.

Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Как считает директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин, взломы криптобирж сигнализируют о необходимости повысить их безопасность.

"Несмотря на хорошую безопасность блокчейн-платформ, безопасность сопутствующих экосистем является слабым звеном, требует стандартизации и правил. Взламывают биржи, личные кабинеты, платформы сбора средств, даже смарт-контракты в токенах могут стать причиной кражи десятков миллионов долларов в криптовалюте", — отметил он.

Гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев поддержал это мнение и добавил, что в настоящее время сложно "найти хотя бы одну криптобиржу, проработавшую несколько лет, у которой не было скандалов со взломами и уводами средств".

Эксперт полагает, что причина частых взломов криптобирж заключается в том, что площадки "создаются энтузиастами, которые не являются специалистами не только по биржевым системам, но и по информационной безопасности". "Поэтому с самого начала в программном обеспечении существуют "дыры", которые потом находят хакеры", — отметил он.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Помимо этого, некоторые биржи, созданные с целью отмывания средств, используют торги лишь как "ширму", а регулирования работы криптобирж во многих странах мир до сих пор нет. Еще одна причина кроется в слабых мерах безопасности — она зачастую обеспечивается всего лишь одним паролем.

"Это очень низкий уровень безопасности, который не соответствует современным требованиям, предъявляемым к банковским и биржевым системам. Конечно, можно приделать костыли, что и делается, но больной здоровее от этого не становится", — заявил Ланчев.

Эксперт считает, что атаки на криптобиржи будут продолжаться и дальше, до тех пор, "пока криптосфера не станет полностью регулироваться на местном и международном уровне".

Сооснователь и управляющий партнер The Tokenbox Владимир Смеркис посоветовал криптоинвесторам хранить минимальный объем средств на криптобиржах. "Хранить там средства только для проведения торговых, обменных операций", — уточнил он.

Схожий совет дал глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц. " Миллиард раз предупреждали, что единственный надежный способ сохранения активов — "холод", "холодные кошельки"…. Храните деньги в "холоде". Это все, что следует из этой корейской истории", — сообщил он.

Российские инвесторы в безопасности

Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Как рассказал директор РАКИБ Арсений Щельцин, криптобиржами ежемесячно пользуются около 3 миллионов россиян. Информации о пострадавших в ходе атаки на Bithumb российских инвесторов у РАКИБ нет, однако ассоциация не исключает такой возможности.

Смеркис указал, что биржа Bithumb "практически недоступна для российских инвесторов". "Потому что это чисто южнокорейская биржа, самая крупная в своей стране. Российских инвесторов на ней на 99,9% не существует", — считает он.

Глава платформы по управлению цифровыми активами Zichain Хачатур Гукасян указал, что на Bithumb "в основном торгуют корейцы". "Для российских инвесторов южнокорейские биржи не входят в топ-5 главных бирж", — отметил он.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов, в свою очередь, отметил, что криптобиржи в целом "очень популярны среди российских инвесторов и трейдеров". "Их не пугают взломы, поскольку сами биржи на такой случай создают резервные фонды и в случае кражи денег полностью возмещают потери", — добавил он.

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