Бюджетный комитет Госдумы поддержал создание Фонда развития

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал создание Фонда развития и перераспределение поступлений по акцизам на топливо в пользу регионов. Соответствующие поправки правительства к законопроекту об обосновании бюджетных инвестиций в капстроительство были приняты комитетом за основу, а их окончательные редакции будут рассмотрены 2 июля.

Одна из поправок предусматривает создание Фонда развития, который формируется для финансового обеспечения мероприятий госпрограмм РФ в установленном правительством порядке. Предельный объем Фонда развития будет устанавливаться ежегодно законом о федеральном бюджете до достижения в 2024 году суммы до 3,5 триллиона рублей. При этом запрещается одновременное финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ за счет средств данного фонда и Федерального дорожного фонда.

Другая поправка предусматривает изменение распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами. С 1 июля по 31 декабря 2018 года 15,59% поступлений по данным акцизам предлагается направлять в федеральный бюджет, а 84,41% в региональные бюджеты, вместо предусмотренных сейчас 42,9% и 57,1%, соответственно.

В январе 2019 года поступления по этим акцизам предлагается распределять в соотношении 13,35% в федеральный бюджет, 86,65% — в бюджеты субъектов РФ, а с 1 февраля по 31 декабря 2019 года — 41,9% и 58,1%, соответственно. Действующее законодательство предполагает распределение акцизов на 2019 год между центром и регионами в соотношении 41,9% и 58,1%, соответственно,

Новые нормативы определены кабмином, исходя из необходимости компенсировать региональным бюджетам выпадающие доходы в связи с решениями о снижении с 1 июня ставок акцизов на автомобильный бензин на 3 тысячи рублей, на дизельное топливо – на 2 тысячи рублей и не повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года.

Поправка также изменяет коэффициент, применяемый при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, в целях сохранения его общего объема в условиях снижения поступлений акцизов на нефтепродукты. Уточненное значение этого коэффициента составит 0,54 в 2018 году и 0,37 — в 2019 году.