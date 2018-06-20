Власти США объяснили спекуляциями повышение цен на сталь в стране

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Власти США расследуют повышение цен на сталь на внутреннем рынке страны после введения пошлин, заявил в финансовом комитете сената министр торговли Уилбур Росс.

"Мы расследуем, были ли люди, которые незаконно получили прибыль от пошлин", — сказал Росс. По его словам, цены на сталь и алюминий повысились "намного больше, чем это оправдано пошлинами".

"Было немало спекулятивной деятельности — делались запасы продукции, продукцию придерживали и не выпускали на рынок, были разные посредники", — пояснил Росс. По его словам, это свидетельствует об "антисоциальном" поведении некоторых участников рынка.

Как отметил министр, в целом проблема повышения цен должна решиться к концу года за счет восстановления производства в США.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".