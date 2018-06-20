В АКРА рассказали, с чем связано замедление роста доходов россиян в мае

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Падение реальных располагаемых доходов россиян в мае связано как с сезонными факторами, так и с ростом цен после введения санкций в апреле, заявила РИА Новости аналитик АКРА Василиса Баранова.

В среду Росстат сообщил, что рост реальных доходов россиян в мае резко замедлился — до 0,3% в годовом выражении с апрельских 5,7%, рост реальных зарплат тоже замедлился, но гораздо скромнее — до 7,3% с 7,6% месяцем ранее. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые доходы населения традиционно проседают в мае, это связано с сезонными факторами. Например, в 2017 году они также замедлились в мае, упав на 4,4% по сравнению с апрельским значением, когда их рост составил 3,6% к февралю. С заработными платами такая же история — в мае 2017 года их рост замедлился по сравнению с апрелем (+0,8% по сравнению с +3,3%)", — заявила Баранова.

"Однако текущее замедление реальных зарплат и доходов можно также связать с ростом цен, который наблюдается после введения санкций 6 апреля в связи с пересмотром цен на импортные товары и возросшими ценами на нефть", — полагает она.

Среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2018 года, по оценке, составила 43,82 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,9%, в январе-мае 2018 года — на 11,5%.