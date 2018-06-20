Иран и Ирак примут участие во встрече мониторингового комитета ОПЕК+

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Иран и Ирак примут участие во встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 21 июня в Вене, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед аль-Румхи.

"(Завтра это будут обсуждать — ред.) члены министерского мониторингового комитета и новые приглашенные страны. Иран — одна из этих приглашенных стран. И Ирак", — сказал аль-Румхи в кулуарах семинара ОПЕК.

"Да, они приняли приглашение", — ответил он на соответствующий вопрос.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане также подтвердил журналистам, что будет участвовать во встрече.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.