Бюджетный комитет Госдумы поддержал поправку о снижении акцизов на топливо

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства к законопроекту о налоге на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти, которая предусматривает снижение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в текущем году.

Поправками реализуются ранее озвученные решения о снижении с 1 июня акцизов на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, дизельное топливо – на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также предлагается отказаться от предполагавшегося с 1 июля повышения акцизов на 700 рублей.

В результате акциз на бензин пятого класса с 1 июня снижается с 11,213 до 8,213 тысячи рублей за тонну и сохраняется на этом уровне до конца текущего года. При этом акциз на бензин, который не соответствует пятому классу, сохраняется в размере 13,1 тысячи за тонну. Акциз на дизельное топливо снижается с 7,665 до 5,665 тысячи рублей за тонну.

"По нашим оценкам, совокупный объем выпадающих доходов бюджетной системы до конца 2018 года составит 103 миллиарда рублей. Потери региональных бюджетов составят 60%, федерального бюджета — 40%", — сообщил на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. "С учетом того, что будет представлено в поправках к Бюджетному кодексу, весь этот объем (выпадающих доходов – ред.) ляжет на федеральный бюджет", — уточнил он.

В последнее время резко возросли цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.