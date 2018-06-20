Авиакомпания "Россия" назвала новый лайнер в честь города Ульяновск

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") присвоила новому воздушному судну с бортовым номером EL-GEU имя "Ульяновск" в честь авиационной столицы страны, говорится в сообщении авиакомпании.

Новый Boeing 777-300ER выполнил первый рейс из аэропорта Пулково в аэропорт Ростова-на-Дону с футбольными болельщиками на борту.

Фюзеляж нового лайнера "России" украшен названием и гербом города. Лайнер рассчитан на перевозку 21 пассажира класса Бизнес и 436 класса Эконом. Планируется, что обновленный лайнер будет совершать полеты на внутренних и международных воздушных линиях.

Ульяновск — один из главных оплотов авиации в России. На его территории базируется крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники — авиационный завод "Авиастар-СП". Завод специализируется на производстве транспортных самолетов семейства Ил-76, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, а также сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Кроме того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар-СП" также участвует в кооперации по производству нового ближнесреднемагистрального пассажирского самолета МС-21.

В феврале 2017 года на Ульяновском предприятии "Спектр-Авиа" на один из самолетов Boeing 777-300 авиакомпании "Россия" с бортовым номером EI-UNP было нанесено изображение морды дальневосточного леопарда, самого редкого из всех подвидов леопарда. Решение о пополнении флота воздушным судном в оригинальной раскраске было принято с целью поддержать природоохранные инициативы, проводимые в рамках Года экологии в России.

Ульяновск известен также как один из крупнейших в России центров по подготовке кадров для гражданской и военной авиации.