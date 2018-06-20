Авиакомпания "Россия" назвала новый лайнер в честь города Ульяновск

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") присвоила новому воздушному судну с бортовым номером EL-GEU имя "Ульяновск" в честь авиационной столицы страны, говорится в сообщении авиакомпании.
Новый Boeing 777-300ER выполнил первый рейс из аэропорта Пулково в аэропорт Ростова-на-Дону с футбольными болельщиками на борту.
Фюзеляж нового лайнера "России" украшен названием и гербом города. Лайнер рассчитан на перевозку 21 пассажира класса Бизнес и 436 класса Эконом. Планируется, что обновленный лайнер будет совершать полеты на внутренних и международных воздушных линиях.
В феврале 2017 года на Ульяновском предприятии "Спектр-Авиа" на один из самолетов Boeing 777-300 авиакомпании "Россия" с бортовым номером EI-UNP было нанесено изображение морды дальневосточного леопарда, самого редкого из всех подвидов леопарда. Решение о пополнении флота воздушным судном в оригинальной раскраске было принято с целью поддержать природоохранные инициативы, проводимые в рамках Года экологии в России.
Ульяновск известен также как один из крупнейших в России центров по подготовке кадров для гражданской и военной авиации.