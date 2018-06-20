Минфин подсчитал потери бюджета от снижения топливных акцизов

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Совокупный объём выпадающих доходов бюджетной системы РФ от снижения топливных акцизов составит 103 миллиарда рублей, потери в полном объёме лягут на федеральный бюджет, сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"По наши оценкам, совокупный объём выпадающих доходов бюджетной системы до конца года, имею в виду 2018 год, составят 103 миллиарда рублей. В случае принятия", — сказал Трунин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассматриваются поправки о снижении топливных акцизов и об отказе от их повышения с 1 июля текущего года.

"С учётом того, что будет представлено в поправках к Бюджетному кодексу, весь этот объем (выпадающих доходов. – Прим. ред.) ляжет на федеральный бюджет", — уточнил замминистра.

В последнее время резко возросли цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В соответствии с ранее озвученными решениями с 1 июня задним числом (законопроект еще не принят) снижаются акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, дизельное топливо – на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также предлагается отказаться от предполагавшегося повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года. При этом меняется структура распределения поступлений от акцизов между региональными и федеральным бюджетами, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы.